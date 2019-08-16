Роботы-гаишники стали реальностью

Можете выдохнуть, это произошло не у нас, а в Китае. Но все же, картинка из фильмов про будущее воплотилась в реальности

Автомобильный трафик в городском округе Ханьдань китайской провинции Хэбэй начали патрулировать роботы. По сути, они выполняют функции дорожных полицейских, и местное Министерство общественной безопасности назвало это первым этапом по активному внедрению робополиции.

Если отбросить тот факт, что перед тобой стоит робот, то его вполне можно принять за обычного полицейского, так как машина выполнена по образцу офицера дорожной полиции в желтом жилете и белой каске. Он занимается тем, что фотографирует нарушения ПДД и идентифицирует личности водителей-нарушителей. К слову, помимо робота-фиксатора существуют и два типа его коллег. Первый - робот-оператор, который находится на станциях управления транспортными средствами и отвечает на вопросы автомобилистов, а также передает в специальные структуры информацию о возможных угрозах дорожной безопасности. Второй – робот - аварийный комиссар, который сообщают участникам трафика об авариях.