Автомобильный портал Motorpage
16 авг 2019

Роботы-гаишники стали реальностью

Роботы-гаишники стали реальностью

Можете выдохнуть, это произошло не у нас, а в Китае.  Но все же, картинка из фильмов про будущее воплотилась в реальности

Автомобильный трафик в городском округе Ханьдань китайской провинции Хэбэй начали патрулировать роботы. По сути, они выполняют функции дорожных полицейских, и местное Министерство общественной безопасности назвало это первым этапом по активному внедрению робополиции.

Если отбросить тот факт, что перед тобой стоит робот, то его вполне можно принять за обычного полицейского, так как машина выполнена по образцу офицера дорожной полиции в желтом жилете и белой каске. Он занимается тем, что фотографирует нарушения ПДД и идентифицирует личности водителей-нарушителей.  К слову, помимо робота-фиксатора существуют и два типа его коллег. Первый - робот-оператор, который находится на  станциях управления транспортными средствами и отвечает на вопросы автомобилистов, а также передает в специальные структуры информацию о возможных угрозах дорожной безопасности. Второй – робот - аварийный комиссар, который сообщают участникам трафика об авариях.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Hilux Exclusive Black

Toyota Hilux стал потихоньку чернеть

16 августа 2019

В центре Москвы ограничат движение в выходные

16 августа 2019

Volkswagen плюет на гендерное равенство

16 августа 2019

150 километров в час: внезапно разрешили!

16 августа 2019
Lada 4х4

Российская «Нива» стала в Германии оружием массового поражения

16 августа 2019
Volvo XC40 2018

Volvo захватит весь сегмент SUV

16 августа 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz B-Class - mercedes-benz b-class 2019 …всё должно быть прекрасно Тест драйв
16 августа 2019

Mercedes-Benz B-Class
"…всё должно быть прекрасно"
Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class - сравнительный тест птица-тройка по-немецки: драйверский bmw 3 series, комфортабельный mercedes-benz c-class или рассудительный audi a4?
Сравнительный тест
14 августа 2019

Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class
"Птица-тройка по-немецки: драйверский BMW 3 Series, комфортабельный Mercedes-Benz C-Class или рассудительный Audi A4?"
Subaru XV, Subaru Outback, Subaru Forester - subaru. меж гейзерами и вулканами
Автопутешествия
13 августа 2019

Subaru XV, Subaru Outback, Subaru Forester
"Меж гейзерами и вулканами"
Geely Atlas - geely atlas 2019 тяжелый металл
Тест драйв
12 августа 2019

Geely Atlas
"Тяжелый металл"

Написано новостей:

2 4 0 1 5