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23 авг 2021

Родстер «Крым» станет полицейским перехватчиком

Родстер «Крым» станет полицейским перехватчиком
Автор фото: фирма-производитель

Проект автомобиля, разрабатываемый отечественными студентами, может получить новое предназначение

На  форуме «Армия 2021» КБМ МГТУ показали свой родстер «Крым» в варианте служебного автомобиля военной полиции. Седлано это было не случайно, так как Военная  автоинспекция и  ГИБДД заинтересовались данным автомобилем и уже ведут переговоры о постановлении его на службу в качестве перехватчика. Отметим, что создатели машины работают над третьим прототипом,  с появлением которого начнётся процесс сертификации. Первоначально авторы проекта планируют получить ОТТС на партию в 150 автомобилей.

«Если мы прекрасно понимаем, что вазовские машины (в основе родстера лежит платформа от Lada) очень хорошо используются для поддержания порядка на дороге с теми характеристиками, которые сейчас есть, мы говорим: мы можем существенно улучшить характеристики этих машин. Давайте посмотрим и давайте постараемся использовать», — цитирует агентство заявление директора по развитию ВПК Владимира Матанского.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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