Родстер «Крым» станет полицейским перехватчиком

Проект автомобиля, разрабатываемый отечественными студентами, может получить новое предназначение

На форуме «Армия 2021» КБМ МГТУ показали свой родстер «Крым» в варианте служебного автомобиля военной полиции. Седлано это было не случайно, так как Военная автоинспекция и ГИБДД заинтересовались данным автомобилем и уже ведут переговоры о постановлении его на службу в качестве перехватчика. Отметим, что создатели машины работают над третьим прототипом, с появлением которого начнётся процесс сертификации. Первоначально авторы проекта планируют получить ОТТС на партию в 150 автомобилей.

«Если мы прекрасно понимаем, что вазовские машины (в основе родстера лежит платформа от Lada) очень хорошо используются для поддержания порядка на дороге с теми характеристиками, которые сейчас есть, мы говорим: мы можем существенно улучшить характеристики этих машин. Давайте посмотрим и давайте постараемся использовать», — цитирует агентство заявление директора по развитию ВПК Владимира Матанского.