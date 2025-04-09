Roewe анонсировал два футуристичных концепта

Китайская компания Roewe, входящая в концерн SAIC, опубликовала тизеры двух новых концепт-каров. Модели были разработаны под руководством всемирно известного дизайнера Йозефа Кабана, ранее работавшего над дизайном моделей Audi, Skoda, BMW и даже Bugatti Veyron. Новинки будут представлены на Шанхайском автосалоне в этом месяце

Речь идет о крупном кроссовере и седане примерно такой же длины. Судя по опубликованным изображениям, автомобили получат идентичную оптику, выполненную в виде полос, растянувшихся по всей ширине кузова. Также здесь есть подсвечивающийся логотип Roewe и вставка под решетку радиатора с вертикальными декоративными элементами. Примечательно, что концепт-кары получили разные боковые зеркала. У кроссовера они стандартные, но вот седан оснастили камерами.

Компания пока не опубликовала технические характеристики и не поделилась изображениями интерьера новинок. Все подробности ожидаются во время официальной премьеры на автосалоне, который откроется 23 апреля.