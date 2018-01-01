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1 янв 2018

Росавтодор поменял номера федеральных трасс

Росавтодор поменял номера федеральных трасс

В России закончен переход на новые номера автомобильных дорог. Еще в 2007 году был издан приказ, о присвоении всем автодорогам индекса в виде заглавной буквы русского алфавита и (или) арабских цифр, включающих в себя, в том числе через дефис порядковый номер автомобильной дороги:

M — для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ. Именно поэтому изменения коснулись трасс М-18 «Кола» и М-20 «Псков» (с нового года это Р-21 «Кола» и Р-23 Санкт-Петербург-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия);

Р — для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры РФ;

А — для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.

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