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24 апр 2018

Роскомнадзор парализовал продажи е-ОСАГО

Роскомнадзор парализовал продажи е-ОСАГО

Роскомнадзор уже больше недели пытается заблокировать в России работу мессенджера Telegram. Он, несмотря на предпринимаемые попытки, продолжает работать, но от действий ведомства страдают все больше организаций.

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил о частичной недоступности сервиса Е-Гарант. Он был создан для того, чтобы при возникновении технических проблем у страховых компаний сохранить доступность ОСАГО в электронном виде. Покупатель перенаправлялся на сайт РСА, где страховая компания выбирается по номеру ПТС. Так обеспечивалась равномерная нагрузка на страховые компании в «токсичных» регионах.

«РСА информирует, что в настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант», — сообщила пресс-служба РСА.

По словам представителей страховых компаний только за один день система Е-Гарант была недоступна как минимум четыре раза, а продажи е-ОСАГО упали с 300 до 40 полисов в час.

По данным РСА за первые три месяца этого года продажи полисов ОСАГО в электронном виде выросли в 4,5 раза до 3,4 миллионов штук. Их доля в общем объеме продаж «автогражднки» составила 40%.

По итогам января-месяца 2018 года лидерами по заключению договоров ОСАГО в электронном виде стали Москва, Московская, Свердловская область, Санкт-Петербург, Новосибирская, Воронежская области, Приморский край, Дагестан, Самарская область, Краснодарский край.

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При написании новости использовалась информация:
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