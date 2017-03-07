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7 мар 2017

Роскошных автомобилей стало больше

Роскошных автомобилей стало больше
Автор фото: из архива моторпэйдж

На днях Министерство промышленности и торговли выпустило обновленный список роскошных автомобилей, обладатели которых должны будут платить транспортный налог по увеличенной ставке

Как и в прошедшем году, роскошные автомобили разделили на несколько категорий в зависимости от стоимости: от 3 до 5, от 5 до 10, от 10 до 15 и свыше 15 миллионов рублей соответственно. Как ни странно, но больше всех увеличилась последняя категория, теперь в ней семьдесят позиций вместо сорока: добавились новые модели от Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce и Mercedes-Benz, которые только появились на рынке. В целом же список увеличился на 201 модель, в процентном соотношении – почти на треть по сравнению с прошлым годом.

Владельцы роскошных, по классификации Минпромторга, автомобилей, стоимостью от 3 до 5 миллионов будут обязаны платить транспортный налог с увеличивающим коэффициентом от 1,1 до 1,5, налог на категорию от 5 до 10 обойдется вдвое дороже базовой ставки, а для всех автомобилей, стоимостью свыше 10 миллионов – втрое. Но, по наблюдениям экспертов, налог платят далеко не все хозяева подобных машин, оформляя их на инвалидов, а также на многодетных родителей, освобожденных от транспортного налога в принципе.

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