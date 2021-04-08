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8 апр 2021

Росреестр уточнил типы гаражей, которые попадают под амнистию

Росреестр уточнил типы гаражей, которые попадают под амнистию

На фоне новости о гаражной амнистии столичные граждане стали активно задавать вопросы, относительно типов строений, которые попадают под льготы. Государственные органы дали разъяснение

Итак, амнистия распространяется на капитальные и некапитальные строения. Главное условие – они должны находиться в кооперативах или гаражных товариществах.  То есть, какую-нибудь ракушку на отшибе легализовать не получится. Подземные парковки при офисах или жилищных комплексах также не попадают под амнистию. То же самое касается и обычных гаражей, которые были построены после 2004 года.

Важное уточнение – воспользоваться правом легализации могут и собственники, и их наследники. Закон вступит в силу уже через несколько дней, однако, уже в 2026 году льготный механизм приватизации перестанет действовать.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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