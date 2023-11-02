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2 ноя 2023

России - старое, а нам - новое: Стартовало производство обновленного BAIC BJ40

России - старое, а нам - новое: Стартовало производство обновленного BAIC BJ40
Автор фото: фирма-производитель

Компания BAIC объявила о начале производства второго поколения внедорожника BJ40, тем временем, в России только начались продажи предыдущей версии

Изменения коснулись как дизайна, так и силовой установки. Углы кузова стали более обтекаемыми, но экстерьер сохранил “квадратный” форм-фактор. Вместо раздельных экранов “мультимедийки” и “приборки”, теперь устанавливается модная цифровая панель. По размерам автомобиль также стал заметно крупнее. Длина увеличилась до 4790 мм (было - 4645 мм), ширина - до 1940 мм (1925 мм), высота - до 1895 мм (1871 мм), а колесная база - до 2760 мм (2745 мм). К слову, о 3-дверной версии речи пока не идет.

Главный вопрос - а как изменились внедорожные показатели? Разработчики увеличили клиренс на 20 мм до 230 мм. Углы въезда и съезда теперь составляют 37 и 35 градусов соответственно. Более подробная информация станет известна ближе к старту продаж.

Пока из моторной гаммы заявлен только 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с. и 395 Нм крутящего момента. Непонятно, сохранит ли компания дизельный агрегат для этого автомобиля в будущем. Напомним, что на родине в предыдущей версии автомобиль оснащался 2-литровым дизельным двигателем на 163 л.с. и 380 Нм. Для новинки заявлена улучшенная система полного привода с 11 режимами вождения. Трансмиссия - 8-ступенчатый “автомат” от ZF Friedrichshafen.

Покупателям будет предложены три комплектации стоимостями от 185 800 юаней до 225 800 юаней (2 360 000 - 2 870 000 рублей). Сейчас же в России BAIC BJ40 в рестайлинге первого поколения продается от 4 350 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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