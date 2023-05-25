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25 май 2023

В России подорожал бензин

В России подорожал бензин

В течение второй половины мая топливо на российских АЗС в среднем выросло в цене на 0,3% или на 14 копеек

Эксперты сообщают, что ценники на бензин и дизель постоянно растут уже с начала года, но темпы низкие. На сегодняшний день на российских АЗС бензин стоит 51,26 рубля за литр. АИ-95 подорожал заметнее, чем АИ-92 — сразу на 17 копеек за литр, то есть до 51,79 рубля. «Девяносто второй» сейчас стоит в среднем 47,5 рубля, АИ-98 — 62,07 рубля за литр. Если говорить о регионах, но подорожание наиболее заметно в Коми и Тыве.

Что до биржевых цен, то в данном сегменте уже устанавливаются рекорды. 16 мая стоимость за тонну бензина с октановым числом «95» была зафиксирована на отметке в 60608 рублей.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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