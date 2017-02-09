Российское аналитическое агентство «Автостат» провело исследование, посвященное динамике продаж новых легковых автомобилей в государствах Европейского региона. Аналитики агентства провели собственный мониторинг, используя данные о регистрации новых транспортных средств на территории страны. В соответствии с этими данными, в январе жители РФ приобрели и поставили на учет порядка 73 тысяч новых легковых авто (без учета легких коммерческих машин). Среди стран Европы Россия занимает шестое место по количеству реализованных в январе автомобилей.

Напомним, что по итогам прошлого года наша страна занимала пятое место в регионе по величине авторынка, но теперь РФ опустилась еще на одну ступень. Первое место в январе традиционно занимает Германия, где за месяц реализовано 241 399 автомобилей. Емкость немецкого авторынка в январе выросла на 10,5% по сравнению с январем 2016 года. Пресс-служба Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) заявила, что в январе количество заказов на новые легковые авто выросло на 3%, так что аналитики прогнозируют сохранение положительной динамики. Второе место по региону остается за Великобританией: за месяц граждане Туманного Альбиона купили 174 564 «легковушки», это на 2,9% больше, чем годом ранее. Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT) подчеркивает, что январь 2017 года стал лучшим месяцем с 2005 года по данному показателю.

Третье место занимает Италия с показателем в 171 556 проданных автомобилей. Это на 10,1% больше, чем в январе минувшего года. В Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA) заявили, что это самый высокий результат для января с 2010 года. Кроме того, эксперты ожидают сохранения положительной динамики на протяжении года. В пятерку стран-лидеров также вошли Франция и Испания. Во Франции за месяц продажи выросли на 10,6%, до отметки в 153055 автомобилей. В Испании, которая обогнала РФ по количеству продаж и вытеснила нашу страну с пятого места, спрос новые легковые машины вырос до 84515 штук, на 10,7% по сравнению с прошлым годом.