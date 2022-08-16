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16 авг 2022

Россия и Белоруссия запускают совместный проект импортозамещения в автомобилестроении

Россия и Белоруссия запускают совместный проект импортозамещения в автомобилестроении

Россия и Белоруссия начинают реализацию совместных проектов по импортозамещению комплектующих для автомобилей. Начать планируют с производства светодиодной оптики

Как сообщают белорусские власти, предприятие по производству данной запчасти создадут в Минской области. Интересно, что разрабатывать там будут оптику для всех видов техники, включая коммерческую и сельскохозяйственную.  Чуть позже  российские и белорусские предприятия начнут выпуск деталей  для тормозных систем.

Что касается третьего направления, то оно связано с кольцераскатным процессом. Всего же в рамках партнерских отношений будет освоено четырнадцать проектов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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