Россия довольно серьезно пострадала от введенных администрацией Дональда Трампа пошлин на ввоз алюминия и готовит ответные санкции. Среди обсуждаемых: дополнительная пошлина на американские автомобили.

Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, передает RNS. В списке товаров, которые Россия может обложить дополнительными пошлинами, окажутся новые легковые автомобили.

И касается это не только автомобилей марок Jeep, Chrysler, Chevrolet и Cadillac. Под понятие «американский автомобиль» подпадают все собранные в США машины. Например, из США к нам поставляют BMW X3, X4, X5 и X6, Honda CR-V и Pilot, Infiniti QX60, Mercedes-Benz GLE и GLS, Toyota Highlander и Volkswagen Teramont.

Однако доля импорта легковых автомобилей из США в общем товарообороте между нашими странами не велика, потому вряд ли Россия пойдет на такие меры.