Автомобильный портал Motorpage
25 июн 2018

Россия может ввести пошлины на американские автомобили

Россия может ввести пошлины на американские автомобили
Автор фото: фирма-производитель

Россия довольно серьезно пострадала от введенных администрацией Дональда Трампа пошлин на ввоз алюминия и готовит ответные санкции. Среди обсуждаемых: дополнительная пошлина на американские автомобили.

Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, передает RNS. В списке товаров, которые Россия может обложить дополнительными пошлинами, окажутся новые легковые автомобили.

И касается это не только автомобилей марок Jeep, Chrysler, Chevrolet и Cadillac. Под понятие «американский автомобиль» подпадают все собранные в США машины. Например, из США к нам поставляют BMW X3, X4, X5 и X6, Honda CR-V и Pilot, Infiniti QX60, Mercedes-Benz GLE и GLS, Toyota Highlander и Volkswagen Teramont.

Однако доля импорта легковых автомобилей из США в общем товарообороте между нашими странами не велика, потому вряд ли Россия пойдет на такие меры.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
RNS

Комментарии к новости

Последние новости

...
Peugeot 308

Новое поколение Peugeot 308 появится в 2020 году

25 июня 2018

У Datsun в России появится кросс-хэтчбек

25 июня 2018
Toyota Century

Toyota начала продажи самой дорогой модели в своей истории

25 июня 2018

Продажи электромобилей в России выросли вдвое

25 июня 2018
Aurus Senat

Седан Aurus Senat: первое официальное фото

25 июня 2018

Mercedes-Benz прекратил производство подзаряжаемых гибридов

25 июня 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail - сравнительный тест nissan x-trail 2018 и skoda kodiaq 2017: западные технологии против восточной мудрости Сравнительный тест
25 июня 2018

Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail
"Skoda Kodiaq или Nissan X-Trail: западные технологии против восточной мудрости"
Audi A4 - audi a4 2016 инструмент немецкого мастера
Тест драйв
22 июня 2018

Audi A4
"Audi A4 quattro. Инструмент немецкого мастера"
- honda gold wing tour 2018 dct лучше – меньше
Мотоциклы
21 июня 2018


"Лучше – меньше"
Mercedes-Benz G-Class - mercedes-benz g-class 2019 почти как старый, но… совершенно новый
Тест драйв
19 июня 2018

Mercedes-Benz G-Class
"Почти как старый, но… совершенно новый Mercedes-Benz G-Class"

Написано новостей:

2 1 4 2 6