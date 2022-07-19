Автомобильный портал Motorpage
19 июл 2022

Россия оказалась в списке стран с самым доступным топливом

Россия оказалась в списке стран с самым доступным топливом

Агентство РИА Новости провело исследование, в ходе которого составило рейтинг уровня доступности бензина в европейских странах. Специалисты учитывали не только стоимость топлива, но и количество горючего, которое можно купить на среднюю зарплату.

Удивительно, но, к примеру, Казахстан, где бензин стоит 28 рублей за литр (самая доступная цена) оказался лишь на двенадцатой строчке рейтинга. Такая низкая позиция объясняется сравнительно низкими зарплатами. К слову, наша страна расположилась на строчку ниже Казахстана – Жители России в среднем могут купить в месяц 1057 литров бензина при средней цене в 51,2 рубля.

Что касается тройки лидеров, то золото отходит Люксембургу. Серебро и бронза – Великобритании и Нидерландам соответственно.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 2019

Австралийские краш-тесты будут проходить под водой

19 июля 2022
Cheryexeed TXL (2020) вид спереди

В Россию едет обновленный Exeed TXL

19 июля 2022
Renault Megane 2020 вид спереди

Renault Megane снимают с производства

19 июля 2022
Joby S4

Hyundai и Rolls-Royce запустят производство аэротакси

19 июля 2022
Lada Granta 2019 вид спереди

Страховка на упрощенные автомобили может подорожать

19 июля 2022

Запустилась разработка велосипедного шлема с подушкой безопасности

19 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval F7 - haval f7 (2022) «потребности, желания, «хотелки»...» Тест драйв
16 июля 2022

Haval F7
"«Потребности, желания, «хотелки»...»"
KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»?
Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Volkswagen Golf - volkswagen golf (2020) основанный на смартфоне
Тест драйв
08 июля 2022

Volkswagen Golf
"Основанный на Смартфоне"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 0 5 0