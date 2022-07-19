Россия оказалась в списке стран с самым доступным топливом

Агентство РИА Новости провело исследование, в ходе которого составило рейтинг уровня доступности бензина в европейских странах. Специалисты учитывали не только стоимость топлива, но и количество горючего, которое можно купить на среднюю зарплату.

Удивительно, но, к примеру, Казахстан, где бензин стоит 28 рублей за литр (самая доступная цена) оказался лишь на двенадцатой строчке рейтинга. Такая низкая позиция объясняется сравнительно низкими зарплатами. К слову, наша страна расположилась на строчку ниже Казахстана – Жители России в среднем могут купить в месяц 1057 литров бензина при средней цене в 51,2 рубля.

Что касается тройки лидеров, то золото отходит Люксембургу. Серебро и бронза – Великобритании и Нидерландам соответственно.