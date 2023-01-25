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25 янв 2023

Россия победит дефицит автомобильных микрочипов

Россия победит дефицит автомобильных микрочипов

Как известно, это глобальная проблема и российский рынок, к сожалению, тоже от нее зависим. Впрочем, совсем скоро все может измениться

Президент РФ поручил правительству инициировать разработку новых федеральных проектов, которые будут направлены на развитие электронной промышленности. Вслед за распоряжением, премьер-министр, Михаил Мишустин, провел профильное совещание, на котором были определены  приоритетные цели и задачи.

Главная из них – наладить выпуск необходимого оборудования. Именно этот шаг должен поспособствовать исключению зависимости от иностранных поставщиков в области обслуживания и ремонта транспорта, в частности автомобильного.

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