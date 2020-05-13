Автомобильный портал Motorpage
13 май 2020

Россия поднялась на второе место среди крупнейших авторынков Европы

Россия поднялась на второе место среди крупнейших авторынков Европы

Первое место в рейтинге занимает Германия. В прошлом месяце на местном рынке было реализовано 120 840 машин

По итогам апреля нынешнего года Россия вышла на второе место среди самых крупных автомобильных рынков в Европе. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Всего за прошлый месяц в стране без учета LCV было продано около 34 тыс. машин, что на 70% ниже показателей 2019 года.

Первое место в рейтинге занимает Германия. В прошлом месяце на местном рынке было реализовано 120 840 машин. Эта цифра на 61,1% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. В Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) такое падение объяснили массовыми ограничениями для общественной жизни и коммерческой деятельности организаций в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Госдума разрешила оформлять ОСАГО без техосмотра

13 мая 2020
Hyundai Creta

Hyundai Creta скинули с пьедестала

13 мая 2020
BMW X6 M50i 2020

BMW запустила производство нового X6 в России

13 мая 2020
Kia Imagine Concept

Kia выпустит новый кроссовер. В этом замешаны Porsche

13 мая 2020

Volvo выпустит новый кроссовер XC100

12 мая 2020
Toyota Highlander 2020

В Россию едет новый Highlander

12 мая 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC90 - volvo xc90 2020 шведская история в отдельно взятой семье Тест драйв
12 мая 2020

Volvo XC90
"Шведская история в отдельно взятой семье"
Bentley Bentayga - bentley bentayga speed 2020 как зеркало русской души
Тест драйв
07 мая 2020

Bentley Bentayga
"Bentley Bentayga Speed как зеркало русской души"
KIA Soul - kia soul 2020 стал участником свадебных кортежей
Тест драйв
29 апреля 2020

KIA Soul
"KIA Soul стал участником свадебных кортежей"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 хаски-шеринг
Автопутешествия
27 апреля 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"Хаски-шеринг"

Написано новостей:

2 5 7 9 9