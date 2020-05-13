Россия поднялась на второе место среди крупнейших авторынков Европы

Первое место в рейтинге занимает Германия. В прошлом месяце на местном рынке было реализовано 120 840 машин

По итогам апреля нынешнего года Россия вышла на второе место среди самых крупных автомобильных рынков в Европе. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Всего за прошлый месяц в стране без учета LCV было продано около 34 тыс. машин, что на 70% ниже показателей 2019 года.

Первое место в рейтинге занимает Германия. В прошлом месяце на местном рынке было реализовано 120 840 машин. Эта цифра на 61,1% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. В Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) такое падение объяснили массовыми ограничениями для общественной жизни и коммерческой деятельности организаций в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.