Россия стала лидирующей страной по количеству дорожных камер

Дорожные камеры, нейросеть – все это признаки современных технологических мегаполисов. Возможно, вы удивитесь, но с этой точки зрения наша страна занимает самую лидирующую позицию.

Интересный факт - по данным Всемирной базы данных камер контроля скорости, всего в мире установлено 105 622 комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Две трети из них находятся в Европе — 62 829 устройств. В списке из ста семи стран Россия находится на первой строчке.

Да, на территории нашего государства установлено 18393 комплекса фиксации правонарушений. Второе же место, как ни странно, занимает Бразилия, там на две с небольшим тысячи комплексов меньше. Замыкает тройку лидеров Италия. При этом в США, в стране, которая считается одной из передовых по разработке и использовании данных решений, работают лишь немногим больше семи тысяч комплексов.