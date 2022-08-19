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19 авг 2022

Россия взяла новый вектор развития автомобильной промышленности

Россия взяла новый вектор развития автомобильной промышленности

Нынешний проект стратегии, который был утвержден в 2018 году, хоть и рассчитан на исполнение вплоть до 2025 года, но уже успел уже устареть из-за смены геополитической ситуации в мире

Как сообщают «Ведомости», в новой стратегии прописано максимальное углубление локализации производства автомобилей — до 80%. Предполагается за счет федерального бюджета стимулировать выпуск в стране автокомпонентов — в первую очередь силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности.

С финансовой точки зрения перезапуск стратегии обойдется в два с половиной триллиона рублей. Большая часть расходов, разумеется, придется на частный бизнес. Впрочем, государство будет оказывать серьезную поддержку в стимулировании спроса и организации экспортных поставок.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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