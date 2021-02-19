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19 фев 2021

Россия желает переписать конвенцию дорожного движения.

Россия желает переписать конвенцию дорожного движения.

Инициатива не односторонняя. Вместе с нашей страной подобное желание исходит у многих европейских стран

Предмет ради которого государства хотят пойти на такой серьезный шаг - допуск беспилотников на дороги общего пользования. Дело в том, что в документе, который не менялся года так с 1993, просто не прописано, что помимо человека машиной может управлять ещё и искусственный интеллект. В конвенции чёрным по белому указано, что машина едет только по велению человека и никак не сама.

Собственно, данный пункт планируется изменить кардинально, внеся в него пункт про автоматизированную систему вождения, который умеет контролировать дорожную обстановку и подстраиваться под разные условия в зависимости от окружающего трафика и обстановки.  Важно заметить, что с юридической точки зрения конвенция является серьезным препятствием для внедрения данных систем, о чем уже не раз трубили разработчики автопилотов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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