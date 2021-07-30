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30 июл 2021

Россиян предупредили о повышении цен на автомобили

Россиян предупредили о повышении цен на автомобили

По прогнозам экспертов, в третьем квартале нынешнего года рост цен на машины продолжится: в среднем они подорожают на 1-5 процентов, но некоторые бренды могут повысить цены и на десять процентов

«В третьем квартале не будет масштабного роста цен на автомобили — в среднем по рынку увеличение будет от трех до пяти процентов, но при этом будут марки, которые сохранят уровень цен.Однако некоторые марки могут повысить цены и на 10 процентов — все зависит от их стратегий продаж», — цитирует портал Motor гендиректора дилера Автоdom Андрея Ольховского.

Он же считает, что особо заметным образом повышение скажется на рыке подержанных автомобилей, так как в отрасли новых автомобилей наблюдается их дефицит.  Если же говорить о причинах повышения, то эксперты среди всего прочего называют последствия пандемии и инфляции.

При написании новости использовалась информация:
motor

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