Россиян предупредили о повышении цен на автомобили

По прогнозам экспертов, в третьем квартале нынешнего года рост цен на машины продолжится: в среднем они подорожают на 1-5 процентов, но некоторые бренды могут повысить цены и на десять процентов

«В третьем квартале не будет масштабного роста цен на автомобили — в среднем по рынку увеличение будет от трех до пяти процентов, но при этом будут марки, которые сохранят уровень цен.Однако некоторые марки могут повысить цены и на 10 процентов — все зависит от их стратегий продаж», — цитирует портал Motor гендиректора дилера Автоdom Андрея Ольховского.

Он же считает, что особо заметным образом повышение скажется на рыке подержанных автомобилей, так как в отрасли новых автомобилей наблюдается их дефицит. Если же говорить о причинах повышения, то эксперты среди всего прочего называют последствия пандемии и инфляции.