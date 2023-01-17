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17 янв 2023

Россиянам закрывают доступ к приложениям иностранных марок

Россиянам закрывают доступ к приложениям иностранных марок

На территории России перестали работать мобильные приложения ряда зарубежных автокомпаний, позволяющие управлять некоторыми функциями автомобиля

Дилеры доброго десятка марок бьют тревогу -  к ним обращаются клиенты с одной неразрешимой проблемой -  люди жалуются, что теперь не могут воспользоваться привычными функциями фирменных приложений — к примеру, прогреть машину перед выходом из дома. К большому сожалению, дилеры ничего не могут предпринять.

Яркий пример - приложение Porsche было отключено на территории России в начале лета без уведомления дилеров. Те же Nissan, Skoda и Infiniti тоже отключили свои приложения, но, во всяком случае, автопроизводители разослали официальные предупреждения дилерам.

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