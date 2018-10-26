Автомобильный портал Motorpage
26 окт 2018

Россияне купили люксовых машин на 10% больше

Россияне купили люксовых машин на 10% больше

Аналитики рынка отмечают рост продаж в сегменте «люкс» в сентябре текущего года на 10% в сравнении с таким же месяцев минувшего года

До наступления сентября сравнительный анализ показывал снижение в этом классе машин на фоне некоторого роста в других классах. Это совсем не радовало дилеров премиальных марок.

Если смотреть на реальные цифры, становится очевидно, что и спады и значительный рост носят, скорее, случайных характер. Какие-то систематические факторы здесь вряд ли существуют. Действительно, в сентябре было продано 126 машин класса люкс во всей России. Всего на 13 машин больше (10%) прошлогоднего числа. В 150-милионной стране, на фоне нескольких десятков тысяч продаж в других сегментах автопрома здесь нельзя делать статистические выводы.

Как и в предыдущие периоды, аналитики отмечают лидерство в приобретении премиальных транспортных средств в трёх регионах. Половина машин осталась в Москве, чуть больше двух десятков пришлось на Подмосковье и Санкт-Петербург.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, speedme

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW X5 2019

BMW X5 всё больше заряжают перед стартом

26 октября 2018

FAW вышел на испытания. Ждём вывод серийное производство

25 октября 2018
Zotye Т300

Доступный кроссовер Zotye выходит на старт

25 октября 2018
Toyota RAV4

Тойота рвётся вперёд на российских просторах

25 октября 2018

А вот и камеры вместо зеркал. Лексус начал продажи новинки

25 октября 2018
Ford Ka Urban Warrior

Форд показал компактный седан во вседорожной версии

25 октября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H9 - haval h9 2017 дорогу осилит Тест драйв
26 октября 2018

Haval H9
"Дорогу осилит"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross 2018 гардероб с нарядами
Тест драйв
24 октября 2018

Citroen C3 Aircross
"Citroen C3 Aircross: гардероб с нарядами"
Jaguar E-Pace, BMW X2 - сравнительный тест bmw x2 20d xdrive 2019 и jaguar e-pace d240 2018: компактный спорт
Сравнительный тест
22 октября 2018

Jaguar E-Pace, BMW X2
"Компактный спорт: Jaguar E-Pace вызывает на бой BMW X2"
Ford EcoSport - ford ecosport 2018 новое трико спортсмена
Тест драйв
19 октября 2018

Ford EcoSport
"Новое трико спортсмена"

Написано новостей:

2 2 1 0 1