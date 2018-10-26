Россияне купили люксовых машин на 10% больше

Аналитики рынка отмечают рост продаж в сегменте «люкс» в сентябре текущего года на 10% в сравнении с таким же месяцев минувшего года

До наступления сентября сравнительный анализ показывал снижение в этом классе машин на фоне некоторого роста в других классах. Это совсем не радовало дилеров премиальных марок.

Если смотреть на реальные цифры, становится очевидно, что и спады и значительный рост носят, скорее, случайных характер. Какие-то систематические факторы здесь вряд ли существуют. Действительно, в сентябре было продано 126 машин класса люкс во всей России. Всего на 13 машин больше (10%) прошлогоднего числа. В 150-милионной стране, на фоне нескольких десятков тысяч продаж в других сегментах автопрома здесь нельзя делать статистические выводы.

Как и в предыдущие периоды, аналитики отмечают лидерство в приобретении премиальных транспортных средств в трёх регионах. Половина машин осталась в Москве, чуть больше двух десятков пришлось на Подмосковье и Санкт-Петербург.