Автомобильный портал Motorpage
23 май 2018

Россияне назвали «автомобиль мечты»

Россияне назвали «автомобиль мечты»

Предпочтения россиян с каждым годом меняют, выяснили аналитики агентства «Автостат», которые выяснили, какие факторы являются важными для россиян при выборе автомобиля.

Заодно, получившиеся итоги опроса, которые были проведены совместно с Avito Avto, сравнили с результатами опроса трехлетней давности. Как и три года назад, подавляющее большинство опрошенных считает, что «автомобиль мечты» должен быть внедорожником или кроссовером: почти каждый второй респондент (46%) выделил этот сегмент из числа других. При этом эксперты отметили, что процент любителей транспорта с улучшенными дорожными характеристиками хоть незначительно, но подрос. Очевидно, это связано с состоянием российских дорог, которые оставляют желать лучшего.

Что касается полного привода, число его поклонников снизилось (с 65 до 55%). Для отдельной категории опрошенных не столь важно его наличие – достаточно высокого клиренса. Кроме того, полный привод – это еще и дополнительные расходы, как при покупке, так и при обслуживании автомобиля.

Также за три года стало меньше тех, кто хотел бы иметь дизельный мотор, в то время как сторонников бензинового двигателя прибавилось (с 64 до 70%). Все-таки за последние годы разница в цене между дизтопливом и бензином нивелировалась. Да и отголоски «дизельгейта» тоже могли сказаться…

За мощность двигателя приходится расплачиваться рублем. И если в мае 2015 года в предпочтениях автовладельцев самыми популярными мощностными характеристиками моторов были 150 – 200 л.с. (33%), то спустя три года пожелания россиян устремлены в сторону агрегатов мощностью 100 – 150 л.с. (44%).

Что касается цвета кузова, эксперты считают, что разница в предпочтениях в общем-то непринципиальна. Если в 2015-м лидировал белый цвет (26%), то в 2018-м – черный (23%). Оба цвета уже давно считаются «классикой», к тому же большинство производителей не просит за них доплату при покупке автомобиля. А смена предпочтений, возможно, связана с тем, что белый цвет просто надоел основной массе покупателей…

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW X5

BMW показала новый X5

23 мая 2018
Kia Sportage

Kia представила обновленный Sportage

23 мая 2018

У Audi обнаружены проблемы с ЭРА-ГЛОНАСС

23 мая 2018
Aurus Сенат-лимузин

Внедорожник Aurus проекта «Кортеж» покажут в 2019 году

23 мая 2018
АЗС

Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

23 мая 2018

Оформить ОСАГО на новый автомобиль с июля будет невозможно

23 мая 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi RS5 - audi rs5 2018 умеет сочетать несочетаемое Тест драйв
22 мая 2018

Audi RS5
"Новый Audi RS5 умеет сочетать несочетаемое"
Lada XRay - lada xray 2018 один из самых универсальных автомобилей в своем классе
Тест драйв
17 мая 2018

Lada XRay
"LADA XRAY – один из самых универсальных автомобилей в своем классе"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 недешевый кроссовер для первого знакомства с jaguar
Тест драйв
14 мая 2018

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace: недешевый кроссовер для первого знакомства с Jaguar"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам
Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"

Написано новостей:

2 1 2 6 9