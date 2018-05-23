Предпочтения россиян с каждым годом меняют, выяснили аналитики агентства «Автостат», которые выяснили, какие факторы являются важными для россиян при выборе автомобиля.

Заодно, получившиеся итоги опроса, которые были проведены совместно с Avito Avto, сравнили с результатами опроса трехлетней давности. Как и три года назад, подавляющее большинство опрошенных считает, что «автомобиль мечты» должен быть внедорожником или кроссовером: почти каждый второй респондент (46%) выделил этот сегмент из числа других. При этом эксперты отметили, что процент любителей транспорта с улучшенными дорожными характеристиками хоть незначительно, но подрос. Очевидно, это связано с состоянием российских дорог, которые оставляют желать лучшего.

Что касается полного привода, число его поклонников снизилось (с 65 до 55%). Для отдельной категории опрошенных не столь важно его наличие – достаточно высокого клиренса. Кроме того, полный привод – это еще и дополнительные расходы, как при покупке, так и при обслуживании автомобиля.

Также за три года стало меньше тех, кто хотел бы иметь дизельный мотор, в то время как сторонников бензинового двигателя прибавилось (с 64 до 70%). Все-таки за последние годы разница в цене между дизтопливом и бензином нивелировалась. Да и отголоски «дизельгейта» тоже могли сказаться…

За мощность двигателя приходится расплачиваться рублем. И если в мае 2015 года в предпочтениях автовладельцев самыми популярными мощностными характеристиками моторов были 150 – 200 л.с. (33%), то спустя три года пожелания россиян устремлены в сторону агрегатов мощностью 100 – 150 л.с. (44%).

Что касается цвета кузова, эксперты считают, что разница в предпочтениях в общем-то непринципиальна. Если в 2015-м лидировал белый цвет (26%), то в 2018-м – черный (23%). Оба цвета уже давно считаются «классикой», к тому же большинство производителей не просит за них доплату при покупке автомобиля. А смена предпочтений, возможно, связана с тем, что белый цвет просто надоел основной массе покупателей…