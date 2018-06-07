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7 июн 2018

Россияне назвали виновных в росте цен на топливо

Россияне назвали виновных в росте цен на топливо

Кризис на топливном рынке России, приведший к бурному росту цен на АЗС задел практически каждого россиянина. По крайней мере, об этом говорят результаты соцопроса, проведенного ВЦИОМ.

Респондентам предлагалось назвать виновных в происшедшем. Более 49% считают, что виноваты нефтяные компании, 40% называют основным виновником правительство, замыкают тройку «антилидеров» владельцы АЗС (19%). Ну а 12% не побоялись назвать виновником самого Президента. Наконец, 10% возложили вину на западные страны, которые ввели против России санкции, а 9% — на Госдуму и Совет Федерации (можно было выбрать два ответа).

Среди основных причин роста цен на топливо опрошенные называют экономическую политику правительства (66%) и внешние факторы (22%). Больше половины (64%) заметили резкий рост цен на бензин в последние два месяца, среди автовладельцев таких больше — 79%. При этом один процент опрошенных заявил, что даже заметил небольшое снижение цен на топливо.

Около 83% респондентов соглашаются с тем, что рост цен на бензин скажется на их материальном положении. При этом более половины водителей заявили, что из-за увеличения цен на бензин у них могут возникнуть финансовые трудности.

Опрос ВЦИОМ проводил 27-28 мая среди более чем двух тысяч россиян в возрасте старше 18 лет.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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