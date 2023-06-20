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20 июн 2023

Россияне не хотят пользоваться автопилотом

Россияне не хотят пользоваться автопилотом
Россияне с опаской относятся к автомобильному автопилоту, показали опросы, которые провели страховые компании.
Из тысячи опрошенных почти половина заявила о недоверии к водительским ассистентам. Треть посчитала, что за такими системами будущее. Двадцать процентов респондентов и вовсе назвали автопилот с сопутствующими комплексами угрозой безопасности.
 
В то же время наши соотечественники совершенно не протестуют против вспомогательных систем, наоборот, они считают их необходимыми к установке. Более половины (57 процентов) автомобилистов считают обязательным наличие в машине антиблокировочной системы тормозов, 49 процентов — антипробуксовочной.

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