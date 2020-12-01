Россияне не вытягивают автомобильные кредиты

Общая просрочка россиян по автомобильным кредитам за октябрь составила 638 миллионов рублей. Такой показатель напрямую связан с летним рекордным спросом на автомобили

РБК приводит совместное исследование бюро и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), согласно которому сейчас уже происходит вторая волна просрочки. Первая же произошла еще в мае, после первого локдауна, тогда просрочка составила 672 миллиона рублей.

Многие эксперты в качестве причин просрочек называют стандартные факторы - потеря заемщиками работы или снижение зарплат в организациях, пострадавших от очередных ограничений, связанных с пандемией. В некотором роде получилась палка о двух концах. С одной стороны – люди бросились за машинами, а с другой стороны - вторая волна еще больше подорвала их финансовые возможности.