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7 сен 2020

Россияне пробили потолок по автокредитам

Россияне пробили потолок по автокредитам

Как сообщает РИА Новости, в июле граждане оформили автокредитов почти на 65 миллиардов рублей. Всего кредитов было выдано около 82,5 тысячи — это новый рекорд

Эксперты информационного агентства утверждают, что такой резкий скачок востребованности автокредитов связан с отложенным спросом: в период карантина договоров стало вчетверо меньше. Кроме того, россияне опасаются грядущего роста цен на автомобили.

По итогам августа российский рынок легковых автомобилей вернулся к падению: продажи сократились на 0,5%. Между тем, в июле рынок демонстрировал стремление к восстановлению. За второй месяц лета активность покупателей выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сразу на 7%. Какая именно часть из проданных в июле 742 тысяч автомобилей была приобретена в кредит, не уточняется.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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