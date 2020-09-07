Россияне пробили потолок по автокредитам

Как сообщает РИА Новости, в июле граждане оформили автокредитов почти на 65 миллиардов рублей. Всего кредитов было выдано около 82,5 тысячи — это новый рекорд

Эксперты информационного агентства утверждают, что такой резкий скачок востребованности автокредитов связан с отложенным спросом: в период карантина договоров стало вчетверо меньше. Кроме того, россияне опасаются грядущего роста цен на автомобили.

По итогам августа российский рынок легковых автомобилей вернулся к падению: продажи сократились на 0,5%. Между тем, в июле рынок демонстрировал стремление к восстановлению. За второй месяц лета активность покупателей выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сразу на 7%. Какая именно часть из проданных в июле 742 тысяч автомобилей была приобретена в кредит, не уточняется.