Россияне стали чаще покупать автодома во время пандемии COVID-19

Чаще всего вопросом покупки автодома интересуются в этом году жители Москвы и Санкт-Петербурга

В России в 2020 году увеличился спрос на автодома. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Авто». По ее данным, спрос на автодома по России в апреле—мае вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. В компании такие цифры объяснили ограничительными мерами, которые были введены из-за пандемии. В сложившихся обстоятельствах россияне вряд ли смогут покинуть страну на время летнего отдыха, поэтому ставка будет сделана на внутренний туризм.

«Личный автомобиль остается безопасным средством передвижения по стране, а путешествие в автодоме позволяет избежать необходимости аренды жилья», — объяснили в «Авито Авто». Чаще всего вопросом покупки автодома интересуются в этом году жители Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказали в компании, на эти города приходится в общей сложности более 20% общефедерального спроса. При этом самые высокие темпы роста спроса демонстрируют Иркутск, Красноярск, Саратов и Тольятти.