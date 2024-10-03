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3 окт 2024

Россияне стали чаще покупать новые автомобили

Россияне стали чаще покупать новые автомобили

Согласно данным Минпромторга, продажи новых легковых автомобилей в РФ в период с января по сентябрь этого года составили 1,14 млн штук. Данный показатель превышает аналогичный период прошлого года на 59%

Примечательный рост продаж был зафиксирован в сентябре. В итоге, за месяц было продано 145,5 тыс новых автомобилей, что на 33% больше, по сравнению с сентябрем 2023 года, но при этом на 1% меньше, чем в августе. Вероятно, причиной роста стала увеличенная ставка утильсбора, которая начала действовать 1 октября.

В целом, за первые 9 месяцев этого года было продано 1,3 млн автомобилей всех категорий, включая грузовики, легкий коммерческий транспорт, автобусы и тд. Это на 48% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Особенно выросли продажи отечественных автомобилей. С января по сентябрь было приобретено 585 тыс единиц. В итоге рост составил 29%.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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