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18 фев 2025

Россияне стали лучше проходить экзамены на получение водительских удостоверений

Россияне стали лучше проходить экзамены на получение водительских удостоверений

В 2024 году доля водителей, успешно сдавших экзамен в городских условиях с первой попытки, увеличилась до 13,8% (в 2023 году — 12,1%). По мнению экспертов, это связано с изменениями в регламенте МВД, вступившими в силу 1 апреля прошлого года

Теперь кандидаты на получение прав могут допускать до семи штрафных баллов вместо пяти, однако после трех неудачных попыток пересдача возможна только через 6–9 месяцев. Новые правила мотивируют будущих водителей более тщательно готовиться к экзамену.

По данным ГИБДД, в 2024 году в России было выдано 1,34 млн водительских удостоверений, что на 2% меньше, чем годом ранее. Самая востребованная категория — B (легковые автомобили), по ней было выдано более 1 млн прав. Далее следуют категории C (грузовики) — 123 тыс. и A (мотоциклы) — 83,4 тыс.

Изменения коснулись и профессиональных категорий. Количество выданных прав категории D (автобусы) сократилось на 10% из-за усложнения требований к получению. В то же время, число водителей с категорией CЕ (грузовики с прицепами) выросло на 26%. Эксперты объясняют это нехваткой кадров в сфере коммерческих перевозок, что привело к росту зарплат и повышению привлекательности профессии.

Отмечен и рост интереса к мотоциклам. В 2024 году количество полученных прав категории A увеличилось на 11%, а A1 (легкие мотоциклы) — на 36%. Эксперты связывают это с доступностью новых моделей, в том числе китайских, и увеличением продаж мотоциклов на 58% за год. Мотоциклы становятся все более популярным средством передвижения в крупных городах и между регионами.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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