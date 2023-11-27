Россияне стали реже покупать китайские автомобили

Согласно опубликованному исследованию аналитического агентства “Автостат”, продажи китайских автомобилей на российском рынке стали замедляться на фоне восстановления отечественного производства

В августе доля продаж китайских автомобилей на российском рынке достигла 56%, что стало рекордным значением в сравнении с февралем 2022 года, когда данный показатель не превышал 10%. В следующем месяце продажи упали до 53% и стабилизировались на отметке в 60 000 проданных экземпляров. В данное число входят не только импортные китайские автомобили, но и те, которые производятся на территории РФ.

Россия стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей. Согласно данным китайской таможни, с января по октябрь этого года общий товарооборот в этом сегменте достиг 9,4 миллиарда долларов, когда как за этот же период 2022 года данный показатель составил 1,1 миллиарда долларов.