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27 ноя 2023

Россияне стали реже покупать китайские автомобили

Россияне стали реже покупать китайские автомобили

Согласно опубликованному исследованию аналитического агентства “Автостат”, продажи китайских автомобилей на российском рынке стали замедляться на фоне восстановления отечественного производства

В августе доля продаж китайских автомобилей на российском рынке достигла 56%, что стало рекордным значением в сравнении с февралем 2022 года, когда данный показатель не превышал 10%. В следующем месяце продажи упали до 53% и стабилизировались на отметке в 60 000 проданных экземпляров. В данное число входят не только импортные китайские автомобили, но и те, которые производятся на территории РФ.

Россия стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей. Согласно данным китайской таможни, с января по октябрь этого года общий товарооборот в этом сегменте достиг 9,4 миллиарда долларов, когда как за этот же период 2022 года данный показатель составил 1,1 миллиарда долларов. 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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