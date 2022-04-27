Россияне стали тратить больше денег на содержание автомобилей

Стоимость владения автомобилем в России в нынешнем году заметно выросла. К примеру, если в прошлом году 42% россиян укладывались в 5 тысяч рублей ежемесячно, то сейчас их доля сократилась до 22%

Надо сказать, что содержание автомобилей подразумевает под собой и оплату страховки, и оплату штрафов, и покупку бензина. К слову, последняя статья названа нашими соотечественниками (по Москве) согласно информации агентства «Прайм», самой затратной. На втором месте расположился ремонт, а на третьем – сервисное обслуживание.

Любопытно, но в зависимости от региона взгляды автовладельцев на расходы меняются. К примеру, жители Омска своей основной статьей расходов считают покупку полисов страхования, а ленинградцы – оплату парковки и штрафов.