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19 авг 2021

Россияне станут больше брать автокредитов

Россияне станут больше брать автокредитов

Эксперты полагают, что рост цен на автомобили и снижение доходов наших с вами соотечественников приведет к росту автомобильного кредитования

Как сообщает РБК, Текущий год может увеличить объём автокредитов на 17–18%, что доведёт их общую сумму до 1,25 триллиона рублей.  Эти показатели выглядят несколько пугающими, особенно на фоне того, что льготное кредитование производиться не будет – выделенные денежные средства в размере восьми миллиардов рублей были исчерпаны еще в феврале. При этом правительство не собирается перезапускать программу -  по мнению Минпромторга,  рынок в данный момент не требует стимулирования – темпы продаж высоки.

Занятно, но динамика этого года соответствует темпам доковидного 2019 го, когда кредитный портфель банков прибавил 17%. Интересно, что средний размер кредита превысил отметку в один миллион рублей. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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