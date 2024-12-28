Россияне в ноябре стали чаще покупать люксовые автомобили с пробегом

В прошлом месяце россияне купили на вторичном рынке 193 люксовых автомобилей с пробегом. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Соответствующие данные приводит аналитическое агентство “Автостат”. Эксперты отмечают, что ноябрь демонстрирует постепенный рост, который идет последние 5 месяцев подряд. В частности, более 40% всех продаж в ноябре пришлось на автомобили марки Bentley - россияне приобрели 84 экземпляра. Следом идут автомобили брендов Maserati и Rolls-Royce (по 33 авто каждого). Замыкают список лидеров Lamborghini (31 авто), Ferrari (8 авто) и Aston Martin (4 авто).

В числе самых популярных люксовых моделей на вторичном рынке: Bentley Continental GT (41 проданный экземпляр), Lamborghini Urus (26 шт), Bentley Bentayga (20 шт), Bentley Continental Flying Spur (16 шт) и Maserati Levante (15 шт).