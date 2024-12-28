Автомобильный портал Motorpage
28 дек 2024

Россияне в ноябре стали чаще покупать люксовые автомобили с пробегом

Россияне в ноябре стали чаще покупать люксовые автомобили с пробегом

В прошлом месяце россияне купили на вторичном рынке 193 люксовых автомобилей с пробегом. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Соответствующие данные приводит аналитическое агентство “Автостат”. Эксперты отмечают, что ноябрь демонстрирует постепенный рост, который идет последние 5 месяцев подряд. В частности, более 40% всех продаж в ноябре пришлось на автомобили марки Bentley - россияне приобрели 84 экземпляра. Следом идут автомобили брендов Maserati и Rolls-Royce (по 33 авто каждого). Замыкают список лидеров Lamborghini (31 авто), Ferrari (8 авто) и Aston Martin (4 авто).

В числе самых популярных люксовых моделей на вторичном рынке: Bentley Continental GT (41 проданный экземпляр), Lamborghini Urus (26 шт), Bentley Bentayga (20 шт), Bentley Continental Flying Spur (16 шт) и Maserati Levante (15 шт).

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Polo

Volkswagen Polo отметит 50-летие небольшим обновлением в 2025 году

28 декабря 2024

LADA готовится к выходу на рынок Вьетнама

28 декабря 2024
Denza D9 (2025)

Denza выводит на рынок обновленный минивэн D9

28 декабря 2024

Alfa Romeo опубликовала тизер совершенно нового Stelvio

27 декабря 2024

Nissan Leaf стал самым популярным электрокаром на вторичном рынке

27 декабря 2024
Baojun Xiangjing

SAIC, GM и Wuling представили большой седан Baojun Xiangjing

27 декабря 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC JS3 - jac js3 (2023) для тех, у кого меньше двух миллионов Тест драйв
23 декабря 2024

JAC JS3
"Для тех, у кого меньше двух миллионов"
Jetta VS5 - jetta vs5 (2024) народный автомобиль по-китайски
Тест драйв
16 декабря 2024

Jetta VS5
"Народный автомобиль по-китайски"
Livan S6 Pro - livan s6 pro (2024) не бедный родственник geely
Тест драйв
09 декабря 2024

Livan S6 Pro
"Не бедный родственник Geely"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 4 7 5