Российские автомобили стали собирать руками заключенных

Автозавод «Урал» (Миасс, Челябинская область) столкнулся с острым дефицитом рабочих, частично его восполняют привлечением к труду заключенных

В недавнем выступлении руководство предприятия заявило об увеличении объемов производства – за нынешний год завод должен изготовить шестнадцать тысяч грузовиков – на 60 процентов больше чем в 2022 году. К сожалению, пересмотр планов потребовал увеличения штата, поэтому компания привлекла по контрактам «аутстаффинга» 700 человек. Причем сто специалистов пришли по линии ГУФСИН, проще говоря они являются заключенными.

Такая практика ГУФСИН применяется уже давно – в экспериментальных целях. На такие работы направляют лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, а также людей, впервые совершивших умышленное преступление небольшой или средней тяжести.