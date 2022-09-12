Российские автошколы находятся на грани закрытия

Количество автошкол в России уже сократилось вдвое за последние 10 лет, а к концу нынешнего года может закрыться и большинство оставшихся

Негативные прогнозы не возникают на пустом месте – эксперты полагают, что у абитуриентов в данный момент просто пропадает интерес к обучению – люди просто исходят из того, что позволить машину себе не могут (ценники взлетели), а значит, нет смысла, в принципе, заниматься вопросом получения водительского удостоверения.

Вторая причина – автошколы не могут покрывать издержки. Дело в том, что обслуживание учебного автопарка прибавило в цене – запчасти подорожали (в особенности это касается иномарок). Интересно, но история циклична – люди не приходят учиться, доходы падают, соответственно, обслуживать машины становится еще сложнее. В итоге получаются серьезные убытки.