Российские автовладельцы лишатся своих гаражей

С первого сентября в Гражданском кодексе появились новые поправки. Одна из них касается гаражных кооперативов и изъятия помещений.

Да, новые поправки позволяют местным органам самоуправления изымать частные гаражи и машино-места. Конфисковать имущество могут после систематических жалоб соседей. Кроме того, если гараж незаконно переоборудован под мастерскую или автомойку, это тоже может стать причиной изъятия.

Проверки же будут организовываться местными органами правопорядка в случайном порядке. Причем на первый раз будут выписываться предупреждения. Если владелец недвижимости не устранит нарушение, то дело дойдет до судебного разбирательства.