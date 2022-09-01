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1 сен 2022

Российские автовладельцы лишатся своих гаражей

Российские автовладельцы лишатся своих гаражей

С первого сентября в Гражданском кодексе появились новые поправки. Одна из них касается гаражных кооперативов и изъятия помещений.

Да, новые поправки позволяют местным органам самоуправления изымать частные гаражи и машино-места. Конфисковать имущество могут после систематических жалоб соседей.  Кроме того, если гараж незаконно переоборудован под мастерскую или автомойку, это тоже может стать причиной изъятия.

Проверки же будут организовываться местными органами правопорядка в случайном порядке.  Причем на первый раз будут выписываться предупреждения. Если владелец недвижимости не устранит нарушение, то дело дойдет до судебного разбирательства.

При написании новости использовалась информация:
РИА "Новости"

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