Российские беспилотники станут учтивыми

Совсем недавно мы говорили о том, что весной запускается эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей по дорогам общего пользования. Помимо магистралей, во многих городах будут проводиться испытания и на обычных улицах. Между тем, назревал логичный вопрос, каким образом все «автопилоты» будут уживаться с остальными участниками движения, например, с автомобилями экстренных служб

Собственно, Национальная технологическая инициатива «Автонет», которая является одним из кураторов проекта, поспешила поделиться некоторыми системными механизмами. Вся работа будет построена по принципу V2X- vehicle-to-infrastructure (автомобиль-инфраструктура). По словам руководителя «Автонет», Романа Малкина: «Сигнал, поступающий от скорой помощи, автоматически будет передаваться всем впереди идущим «подключенным» и беспилотным транспортным средствам. Интегрированными в кооперативные ИТС посредством системы связи V2X будут все виды автомобилей и общественного транспорта, поэтому заблаговременно до «встречи» со скорой машины будут готовы к тому, чтобы ее пропустить».

Правда, до конца не известно, каким образом будет выстроена связь между автомобилями. Будут ли задействованы камеры видеофиксации или спутниковая система ГЛОНАСС. Дело в том, что принцип V2X сам по себе является некоторой инновацией. На данный момент далеко не все служебные автомобили оснащены подобной технологией, так что, скорее всего, демонстрация технологии будет проходить в специальном режиме.