Российские Citroen C4 и Peugeot 408 лишились дизельных моторов

Компании Citroen и Peugeot решили сократить моторную гамму седанов C4 и 408 на российском рынке

Под сокращение попал дизельный двигатель 1.6 с мощностью в 114 лошадиных сил. Причины такого решения не сообщаются, однако есть предположение, что это связано с падением спроса на машины с такой конфигурацией по причине сравнительно высоких цен. Официально производитель никак не комментирует ситуацию и не делает прогнозов по возвращению подобных машин в будущем.

Фактически, оба седана остались лишь с двумя бензиновыми моторами 1.6. Причем конструктивно это один и тот же двигатель. Вся разница кроется в установке турбины. В атмосферном варианте двигатель выдает 115 лошадиных сил, в турбированном - 150. Что касается коробок передач, то обе версии работают в паре с механикой и автоматом.