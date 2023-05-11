Российские дилеры Renault требуют денег

Инициативная группа российских дилеров Renault обратилась с письмом в адрес президента компании Жана-Доминика Сенара. В заявлении продавцы просят возместить убытки от ухода концерна из России

Все потери оценены в 8.5 миллиарда рублей. Если раскладывать их на составляющие, то вся сумма складывается из затрат на покупку или аренду коммерческой недвижимости, а также на ремонтные работы и реконструкцию помещений под стандарты французского бренда. Кроме того, дилеры вкладывались в обучение персонала и закупки оборудования.

Любопытно, но в РОАД заявляют, что решение вопросов в досудебном порядке считается самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации, так как переход в правовое поле повлечёт для Renault репутационные издержки и может осложнить марке возвращение в Россию.