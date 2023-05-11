Автомобильный портал Motorpage
11 май 2023

Российские дилеры Renault требуют денег

Российские дилеры Renault требуют денег

Инициативная группа российских дилеров Renault обратилась с письмом в адрес президента компании Жана-Доминика Сенара. В заявлении продавцы просят возместить убытки от ухода концерна из России

Все потери оценены в 8.5 миллиарда рублей. Если раскладывать их на составляющие, то вся сумма складывается из затрат на покупку или аренду коммерческой недвижимости, а также на ремонтные работы и реконструкцию помещений под стандарты французского бренда. Кроме того, дилеры вкладывались в обучение персонала и закупки оборудования.

Любопытно, но в РОАД заявляют, что решение вопросов в досудебном порядке считается самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации, так как переход в правовое поле повлечёт для Renault репутационные издержки и может осложнить марке возвращение в Россию.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Suzuki Eeco

В Россию приехал Suzuki Eeco

11 мая 2023
Chevrolet Corvette 1987 года

Взгляните на уникальный электрический Corvette

11 мая 2023

Toyota создала подразделение по разработке электрокаров

11 мая 2023
Toyota GT86 2012 вид спереди

Toyota подтвердила разработку спорткара

10 мая 2023
Alpine A290 Beta Concept (2023)

Alpine показала новинку с уникальным салоном

10 мая 2023

В России наблюдается дефицит запчастей

10 мая 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) старая школа Тест драйв
05 мая 2023

GAZ Gazel Sobol
"Старая школа"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"
Hyundai Solaris - hyundai solaris (2020) два поколения — два больших… сходства
Вторичный рынок
23 апреля 2023

Hyundai Solaris
"Два поколения — два больших… сходства"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) очевидное невероятное
Тест драйв
16 апреля 2023

GAZ Соболь NN
"Очевидное невероятное"

Написано новостей:

3 2 9 7 4