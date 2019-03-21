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21 мар 2019

Российские дороги станут чище

Российские дороги станут чище

В России разработан ГОСТ, регулирующий правила содержания автомобильных дорог. Это первый в истории госстандарт такого типа. Документ устанавливает периодичность проведения работ по содержанию автодорог и искусственных сооружений

Согласно новому регламенту, подъездные дороги к столицам регионов, аэропортам, дороги в курортных зонах в новом стандарте предлагается очищать вдвое чаще (от 30 до 64 раз в год). Также чаще хотят убирать пыль и грязь с проезжей части – 30–54 раза в год. Впервые вводятся требования к периодичности обслуживания обзорных видеокамер – очистка не реже 5–9 раз в год.

Кроме того, впервые появляются требования к озеленению придорожных зон: кустарники нужно поливать 2-4 раза в год, деревья (зависит от типа и возраста) — 2-15 раз в год. Предполагается, что новые нормативы будут применять на дорогах, по которым проезжает 2-7 тыс. автомобилей в сутки. Если транспортный поток меньше, частота обслуживания может быть снижена. Что касается сроков, то утверждение ГОСТа запланировано на конец 2019 года, а введение в действие — в 2020 году.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Авторамблер

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