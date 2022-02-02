Российские потребители предпочитают белые машины

Сервис онлайн-продаж автомобилей опубликовал рейтинг самых популярных в России автомобильных цветов за 2021 год. Самым популярным цветом стал белый – доля таких машин составила 22%

На втором месте черный цвет – его выбрали 19 процентов покупателей, причем в более дорогих ценовых сегментах его доля может достигать 40%. Третье место занял серый оттенок с 14% продаж. Далее, по убыванию, в рейтинге расположились серебристый и тёмно-синий.

Наименее востребованными были названы оранжевый, фиолетовый, пурпурный и розовый цвета.