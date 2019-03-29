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29 мар 2019

Российские предприятия Ford заинтересовали Hyundai

Российские предприятия Ford заинтересовали Hyundai

Азиатские инвесторы заинтересованы в покупке российских заводов Ford, решение о закрытии которых приняли акционеры совместного российско-американского предприятия Ford Sollers

Источники близкие к руководству Hyundai говорят о том, что производитель заинтересован  в покупке некоторых предприятий Ford. Это объясняется тем, что согласно недавно заключенному СПИК (специнвестконтракту), производитель должен заняться расширением мощностей, а заводы Ford выглядят вполне перспективными площадками.

Представитель «Хендэ Мотор СНГ» отказался от комментариев. Представители же СП Ford Sollers заявили, что переговоры о приобретении производственных площадок идут, есть заинтересованные лица, но договоров о продаже пока нет.

По некоторым данным, интерес к предприятиям проявляет и китайский концерн GAC Motor.

Что касается самих заводов Ford Sollers, а сейчас их у СП три — во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге, то они прекратят работу к июню 2019 года. Сотрудников двух предприятий — в Набережных Челнах и Елабуге — уже готов пригласить КамАЗ, а вопрос с трудоустройством работников завода во Всеволожске пообещали решить власти региона.

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Известия, Авто@mail.ru

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