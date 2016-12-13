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13 дек 2016

Российские продажи General Motors в ноябре сократились на 22,2 процента

Российские продажи General Motors в ноябре сократились на 22,2 процента
Автор фото: фликр.ком

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что американский концерн General Motors  в ноябре текущего года продолжил свое падение на российском авторынке.

Согласно отчету АЕБ, в прошлом месяце объем продаж автомобилей GM в России был зафиксирован на уровне 2 859 экземпляров, что на 22,2% меньше, чем в ноябре 2015 года. По итогам одиннадцати минувших месяцев объемы реализации американских автомобилей на российском рынке составили 28 349 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился более чем наполовину (-55,2%). За отчетный период доля GM на российском рынке сократилась на 0,6 процентных пункта и составила 2,2%.

В структуре российских продаж американского концерна наибольшая доля (95,3%) приходится на автомобили бренда Chevrolet. За месяц официальные дилеры компании в России сумели передать в руки своих клиентов 2 725 автомобилей, ухудшив свой прошлогодний результат на 11,3%. С начала года на российском рынке было реализовано 27 228 американских автомобилей – на 41,3% меньше, чем годом ранее.

Оставшиеся 4,7% приходятся на автомобили бренда Cadillac. В ноябре россияне приобрели 134 автомобиля этой марки, что на 2,3% или 3 шт. больше, чем в ноябре прошлого года. В период с января по ноябрь включительно в России было продано 1 121 автомобиль Cadillac, прирост в годовом отношении составил ровно 20%.

Стоит отметить, что в отчете АЕБ учитываются прошлогодние продажи автомобилей бренда Opel, которые были прекращены в марте 2015 года.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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