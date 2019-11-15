Российские регионы отказываются от камер-треног

Власти Челябинской области приняли решение отказаться от использования передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Запрет начнет действовать со следующего года

«Средства областного бюджета, предусмотренные на функционирование передвижных комплексов (треног), будут направлены на строительство стационарных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на аварийных участках автомобильных дорог областного значения», — говорится в официальном сообщении челябинской Госавтоинспекции.

Ранее глава главного управления ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам в ближайшее время могут прийти совершенно новые автоматические комплексы. Устройства, по его оценке, не будут вызывать претензий со стороны водителей, как это происходит с передвижными камерами.