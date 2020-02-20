Российские Subaru Forester отправляются на сервис

Кроссоверы Subaru Forester 2018-2019 годов попали под отзыв: на сервис отправят 616 экземпляров модели

Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва стала проблема с клапаном системы вентиляции картера. Дело в том, что из-за выявленного дефекта моторное масло может попасть в камеру сгорания, что чревато выбросом чрезмерного количества дыма, а в худшем случае – снижением мощности мотора. В рамках отзывной кампании на указанных автомобилях проведут проверку и, при необходимости, заменят клапан системы вентиляции картера на новый.

Все работы для владельцев будут выполнены бесплатно. Традиционно, узнать о принадлежности своего автомобиля к сервисной программе, можно с помощью сайта ведомства, где необходимо сверить VIN-код со списками.