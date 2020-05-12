Российские власти поддержали тесты беспилотников без водителей

Яндекс, Сбербанк, КамАЗ и Группа ГАЗ разработали план по развитию беспилотного транспорта, одним из пунктов которого является разрешение на тесты беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования без инженера-испытателя

Как пишет «РБК», документ, состоящий из шести пунктов, поддержали в Минэкономразвития. В течение 2020 года необходимо узаконить тестирование беспилотников без водителя за рулём на обычных дорогах и их работу в такси с инженером-испытателем за рулём или на месте пассажира. Требуется создать хотя бы одну тестовую территорию с покрытием сетями 5G вне дорог общего пользования, где беспилотные машины смогут ездить без людей в салоне.

До конца 2021 года необходимо разрешить тесты и коммерческую работу беспилотников без водителя в салоне на обычных дорогах. Также необходимо запустить тестовую зону с сетями стандарта V2X, позволяющими обмениваться информацией между автомобилями и дорожной инфраструктурой. Последний этап плана предусматривает внесение изменений в ПДД в конце 2022 года, а к декабрю 2023 года необходимо полностью снять запрет на использование на обычных дорогах беспилотных автомобилей без инженеров-испытателей в салоне, включая коммерческую эксплуатацию.