Автомобильный портал Motorpage
12 май 2020

Российские власти поддержали тесты беспилотников без водителей

Российские власти поддержали тесты беспилотников без водителей

Яндекс, Сбербанк, КамАЗ и Группа ГАЗ разработали план по развитию беспилотного транспорта, одним из пунктов которого является разрешение на тесты беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования без инженера-испытателя

Как пишет «РБК», документ, состоящий из шести пунктов, поддержали в Минэкономразвития. В течение 2020 года необходимо узаконить тестирование беспилотников без водителя за рулём на обычных дорогах и их работу в такси с инженером-испытателем за рулём или на месте пассажира. Требуется создать хотя бы одну тестовую территорию с покрытием сетями 5G вне дорог общего пользования, где беспилотные машины смогут ездить без людей в салоне.

До конца 2021 года необходимо разрешить тесты и коммерческую работу беспилотников без водителя в салоне на обычных дорогах. Также необходимо запустить тестовую зону с сетями стандарта V2X, позволяющими обмениваться информацией между автомобилями и дорожной инфраструктурой. Последний этап плана предусматривает внесение изменений в ПДД в конце 2022 года, а к декабрю 2023 года необходимо полностью снять запрет на использование на обычных дорогах беспилотных автомобилей без инженеров-испытателей в салоне, включая коммерческую эксплуатацию.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Москве запустили новую систему проверки цифровых пропусков у автомобилистов

12 мая 2020
Renault Morphoz концепт

В гамме Renault появятся два серийных электрических кроссовера

12 мая 2020

Mazda просит очень много денег из-за убытков на фоне COVID-19

12 мая 2020

Названа самая частая ошибка водителей при оформлении цифрового пропуска

12 мая 2020

Илон Маск оказался русским

12 мая 2020
Tesla Roadster

Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок

08 мая 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC90 - volvo xc90 2020 шведская история в отдельно взятой семье Тест драйв
12 мая 2020

Volvo XC90
"Шведская история в отдельно взятой семье"
Bentley Bentayga - bentley bentayga speed 2020 как зеркало русской души
Тест драйв
07 мая 2020

Bentley Bentayga
"Bentley Bentayga Speed как зеркало русской души"
KIA Soul - kia soul 2020 стал участником свадебных кортежей
Тест драйв
29 апреля 2020

KIA Soul
"KIA Soul стал участником свадебных кортежей"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 хаски-шеринг
Автопутешествия
27 апреля 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"Хаски-шеринг"

Написано новостей:

2 5 7 8 9