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28 дек 2021

Российские водители смогут поворачивать «на пешехода»

Российские водители смогут поворачивать «на пешехода»

В России предложили новый способ борьбы с дорожными заторами – разрешить водителям правый поворот в момент, когда пешеходы идут по переходу. Раньше подобные действия карались законом, однако, вскоре все может измениться

Инициатором выступила Ассоциация транспортных инженеров. Соответствующее предложение организация уже направила в подведомственный Минтрансу Российский дорожный научно-исследовательский институт РОСДОРНИИ. Предполагается, что светофоры снабдят еще одной секцией, которая будет сигнализировать о возможности проезда. Активисты считают, что благодаря этому новшеству машины будут быстрее продвигаться по перекресткам, что исключит заторы.

К сожалению, в ГИБДД уже выступили против такой инициативы. «Пропускная способность перекрестков важна, но отдавать ей в жертву безопасность движения мы не готовы. Практика показывает, что основное число ДТП с пострадавшими пешеходами происходит как раз при повороте автомобилей направо в одной светофорной фазе на регулируемых пешеходных переходах», — объяснил начальник УГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов. Отметим, что Казань, как Санкт-Петербург и Екатеринбург может стать тестовым полигоном для нововведений.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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