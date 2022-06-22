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22 июн 2022

Российские водители жалуются на сложность покупки модулей Глонасс

Российские водители жалуются на сложность покупки модулей Глонасс

Сейчас большой популярностью пользуется практика покупки машины за границей, достаточно вспомнить японские аукционы, откуда машины попадают во все уголки России. Есть только важный нюанс - машина должна быть оснащена специальным оборудованием, дабы владелец смог поставить ее без проблем на учет

Разумеется, речь идет о блоке “Эра-Глонасс”, который по какой-то причине стал редкостью. Портал Autonews сообщает, что многие покупатели машин жалуются на дальневосточных брокеров-перекупщиков, которые просят за модуль и его установку баснословные суммы- от пятидесяти до ста тысяч рублей. При этом еще год назад весь вопрос решался за десять тысяч, максимум. Происходит это из-за дефицита электроники - заводы, выпускающие модули, не справляются с плановым производством, в результате спрос превышает предложение.

Впрочем, в самом АО “Глонасс” считают, что проблема преувеличена- все необходимые устройства есть в наличии у компаний-партнеров и ни о каком дефиците речи не идет.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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