Российские заводы Hyundai, Nissan и Toyota будут продолжать свою работу

Санкт-Петербург можно, по праву, назвать одной из колыбелей российской автомобильной промышленности, здесь находятся заводы Toyota, Nissan и Hyundai (бывший завод GM), которые до сегодняшнего дня обеспечивали машинами любителей данных марок по всей стране

Разумеется, из-за санкций предприятия простаивают, а в сеть просачиваются слухи об их скором закрытии. Впрочем, региональные власти опровергают любые инсайды. К примеру, на днях губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в интервью «РИА-Новости», что все три компании намерены продолжать работу на нашем рынке, и обязательно запустят предприятия, как только будут налажены логистические цепочки. Вопрос лишь в том, когда именно это произойдет.

А здесь ответ дают сами автопроизводители – еще в начале мая глава Nissan Макото Учида не исключил, что сборка автомобилей в России вновь будет запущена только через год.