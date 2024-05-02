Российских флаг на автомобильных номерах станет обязательным

Согласно предложению депутата Госдумы Александра Хинштейна, все автомобильные регистрационные знаки должны содержать значок российского флага. Как стало известно, в МВД уже подготовили соответствующий проект

Важно отметить, что на данный момент автомобильные номера с российским триколором не являются обязательными. Заказать номера с флагом или без можно в частных компаниях, при этом как правило, табличка с российским флагам обойдется на несколько сотен рублей дороже.

Изменения будут внесены в ГОСТ и коснутся всех, кроме красных номеров дипломатических работников. Для них эмблема с российским триколором будет факультативной. Штраф за нарушение составит 500 рублей, но пока не ясно, будут ли наказывать автовладельцев, которые получили свои номера до внесения поправок. Однако сам Хинштейн отметил, что новые правила не будут иметь обратной силы